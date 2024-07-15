Про мозоли можете забыть: используйте этот секретный метод

Эффективный метод, как предотвратить появление мозолей

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все радуются новой обуви до того момента, пока она не начинает натирать ноги до мозолей. Чтобы до этого не доводить, нужно заранее позаботиться о своих ногах. Предлагаем узнать, как можно легко и просто предотвратить появление мозолей.

Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Для этого вам понадобится обыкновенный скотч. Он эффективно сможет защитить кожу от мозолей.

Посмотрите, где обычно у вас возникают мозоли на ноги или где обувь только начала натирать. Эти зоны заклейте при помощи канцелярского скотча, нарезав его на аккуратные полоски. Скотч способен уберечь кожу от натирания лучше медицинского пластыря, так как плотно прилегает к коже и не отклеивается в неподходящий момент.

Будьте внимательны, скотч не нужно наклеивать в те места, где мозоли уже образовались или есть открытые ранки. Так вы занесёте инфекцию, ноги придётся лечить. Такой метод подходит только для профилактики.