Как оживить сухие и безжизненные волосы за считанные секунды

Альгинатная биомаска: секрет блестящих и здоровых локонов

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увлажнение волос важно как летом, так и в любое другое время года. Российские бренды предлагают серии для интенсивного увлажнения и восстановления волос, которые включают шампуни и маски, состоящие на 90% из натуральных ингредиентов, без парабенов и красителей. Маски могут использоваться как для длительного, так и для экспресс-ухода.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery, CC BY 2.0

Также на рынке представлены альгинатные биомаски, которые укрепляют волосы и стимулируют их рост благодаря компонентам, таким как бурые водоросли, альгинат натрия и настойка перца.

Для быстрой помощи волосам отлично подходит ламеллярный уход, обеспечивающий мгновенное питание и увлажнение без утяжеления. Для локального увлажнения можно использовать спреи, которые защищают и восстанавливают волосы.

Обладательницам кудрявых волос рекомендуется выбирать бессульфатные шампуни и средства с увлажняющим комплексом, которые поддерживают здоровье и красоту локонов.