Увлажнение волос важно как летом, так и в любое другое время года. Российские бренды предлагают серии для интенсивного увлажнения и восстановления волос, которые включают шампуни и маски, состоящие на 90% из натуральных ингредиентов, без парабенов и красителей. Маски могут использоваться как для длительного, так и для экспресс-ухода.
Также на рынке представлены альгинатные биомаски, которые укрепляют волосы и стимулируют их рост благодаря компонентам, таким как бурые водоросли, альгинат натрия и настойка перца.
Для быстрой помощи волосам отлично подходит ламеллярный уход, обеспечивающий мгновенное питание и увлажнение без утяжеления. Для локального увлажнения можно использовать спреи, которые защищают и восстанавливают волосы.
Обладательницам кудрявых волос рекомендуется выбирать бессульфатные шампуни и средства с увлажняющим комплексом, которые поддерживают здоровье и красоту локонов.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.