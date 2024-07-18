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Эти простые прически помогут вам выглядеть стильно в жару

Как выбрать идеальную прическу в жаркую погоду

1:30
Моя семья » Красота и стиль

В жаркую погоду важно выбирать прически, которые помогут избежать перегрева и теплового удара. Разбор основных вариантов причесок и аксессуаров для волос поможет вам быть стильной и защищенной от солнца.

Как выбрать идеальную прическу в жаркую погоду
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Стефании Маликовой и Инстаграм, PDM

Платок — мастхэв
Для долгого пребывания на солнце головной убор необходим. Шляпки не всегда удобны для городских образов, поэтому на помощь приходит обычный платок. Шелковый платок яркого цвета защитит от солнечного удара и предотвратит потерю влаги волосами.

Косички
Стилисты рекомендуют экспериментировать с плотными и мелкими косичками, так как объемные прически сильно нагревают шею и спину. Идеальными вариантами для жаркой погоды будут африканские косички или несколько плотных кос, собранных в оригинальную прическу.

Заколки
Жемчужные заколки уже вышли из моды, но это не повод отказываться от них. Создавайте узоры из множества мелких заколок, которые уберут волосы с лица, предотвращая перегрев. Выбирайте заколки с металлическим отливом или цветные варианты и не прячьте их за волосами.

Мелкие пучки
Пышные пучки любимы многими, но для тех, кто предпочитает более замысловатые прически, отличным выбором будут мелкие пучки. Замиксуйте их с косичками или хвостами, чтобы создать дерзкий образ и не перегреваться в жаркий день.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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