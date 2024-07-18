Обладать сияющей и здоровой кожей мечтает каждая из нас, и современные средства для ухода предлагают невероятные решения. Современные линии косметических продуктов включают маски и пилинги на основе экзотических фруктов, которые подойдут для всех типов кожи.
Эти инновационные средства обещают не только улучшить внешний вид, но и обеспечить полноценный уход благодаря натуральным компонентам.
Для комбинированной и жирной кожи идеальна крем-маска с зеленой глиной и экстрактом ананаса, которая регулирует работу сальных желез и снимает воспаления. Обладательницам сухой и нормальной кожи подойдет маска с розовой глиной и экстрактом маракуйи, которая увлажняет и выравнивает тон.
Крем-пилинг с папайей и жемчужинами жожоба обеспечивает глубокое, но деликатное очищение для всех типов кожи. Эти средства предлагают натуральные решения для поддержания здоровья и красоты кожи, используя силу экзотических ингредиентов.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.