Вы тоже так делаете: 6 ошибок в уходе за волосами, о которых вы не знали

Как избежать распространенных ошибок в уходе за волосами

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Блестящие, ухоженные волосы могут стать лучшим аксессуаром, но неочевидные ошибки в уходе за локонами могут испортить их красоту. Избежав этих ошибок, можно значительно улучшить состояние волос.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Ошибка 1: редко мыть расческу. На щетке накапливаются пыль, кожное сало и укладочные средства, которые затем распределяются по чистым волосам, делая их грязными и неопрятными. Очищайте расческу раз в неделю с помощью специальной кисточки или старой зубной щетки.

Ошибка 2: не сушить волосы феном. Хотя горячий воздух может повредить волосы, трихологи уверяют, что для длинных локонов вреднее оставаться мокрыми. Сушите волосы на низкотемпературном режиме, держа фен на расстоянии 15-20 см.

Ошибка 3: забывать о массаже головы. С возрастом мышцы и сухожилия на голове примыкают к черепу, нарушая кровообращение и приводя к выпадению волос. Массаж головы перед мытьем улучшает циркуляцию крови и состояние волос.

Ошибка 4: не пользоваться скрабом для кожи головы. Помимо шампуня, используйте пилинги или скрабы для очищения кожи головы, чтобы облегчить доступ кислорода к луковицам волос.

Ошибка 5: спать с распущенными волосами. Длинные локоны, оставленные на ночь распущенными, запутываются и повреждаются. Собирайте волосы в свободную косичку перед сном.

Ошибка 6: постоянно носить высокий хвост. Одна и та же прическа, например, высокий хвост, может ослабить волосы и привести к их выпадению. Старайтесь менять прически, чтобы избежать повреждений.