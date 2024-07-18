Как правильно ухаживать за блондом летом

Как сохранить блонд в идеальном состоянии летом

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом блондинистые волосы требуют особого ухода, чтобы избежать повреждений от солнечных лучей. Даже натуральный блонд нуждается в защите. Стилисты советуют избегать металлических заколок, так как они могут нагреваться и повреждать волосы.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Также важно не игнорировать несмываемые средства, которые защищают от УФ-лучей. Рекомендуется использовать специальный шампунь, кондиционер и несмываемые средства перед выходом на солнце.

Кроме того, не стоит окрашивать волосы за пару дней до отпуска, чтобы дать им время восстановиться. Окрашивание лучше проводить за полторы недели до поездки, чтобы избежать пересушенности и ломкости волос. Следуя этим простым правилам, вы сможете наслаждаться красивым и здоровым блондом все лето.