Используете мицеллярную воду: вы должны знать эти ошибки

Мицеллярная вода — популярное очищающее средство, появившееся в Париже в начале 1900-х годов. Оно состоит из частиц, называемых мицеллами, которые эффективно очищают кожу от грязи, пота, масла и макияжа.
Основное распространение мицеллярной воды началось в 1990-х годах благодаря Жану-Ноэлю Торелю, основателю компании Bioderma. Основные компоненты средства — очищенная вода, глицерин и поверхностно-активные вещества (ПАВы).
Использовать мицеллярную воду нужно правильно: наносить на ватный диск и аккуратно протирать кожу. Важно смывать средство после использования, чтобы избежать остатков грязи на коже.
Мицеллярная вода не должна заменять тоник и наноситься после кремов или сывороток. Она также полезна для корректировки макияжа и удаления трудновыводимых пятен. Однако использование мицеллярных салфеток не рекомендуется из-за жесткости воздействия на кожу.
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