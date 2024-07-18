Мифы о гиалуроновой кислоте: узнайте правду

Гиалуроновая кислота: польза, мифы и реальность

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Гиалуроновая кислота, ставшая популярной в индустрии ухода за кожей, окружена множеством мифов. Это вещество естественного происхождения, содержащееся в коже, суставах и соединительных тканях, обладает способностью удерживать влагу и поддерживать эластичность кожи.

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Один из мифов гласит, что гиалуроновая кислота подходит только для сухой кожи, но на самом деле она полезна для всех типов кожи. Также неверно считать, что гиалуроновая кислота может заменить увлажняющий крем; лучше всего она работает в сочетании с ним.

Несмотря на распространённое мнение, гиалуроновая кислота не является тяжелым и жирным веществом, а также не вызывает акне и не является агрессивным химикатом.

Важно помнить, что неправильное использование гиалуроновой кислоты или её высокая концентрация могут вызвать раздражение и сухость кожи.