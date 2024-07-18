Новый тренд в макияже: сияющая кожа, как у звезд

Тренды в макияже меняются быстро, но сияющая и здоровая кожа останется популярной надолго, хотя и будет трансформироваться. Топ-визажист Ксения Бохо поделилась советами по созданию кожи с эффектом глазированного пончика.
Главная идея этого тренда — кожа, которая сияет изнутри и имеет влажный, глянцевый финиш, как будто только что нанесен увлажняющий крем.
Для достижения этого эффекта сначала нужно подготовить кожу: использовать отшелушивающий тоник с кислотами (но избегать его летом), нанести увлажняющий крем и дать ему впитаться. Тональный крем следует наносить влажным спонжем, смешивая его с кремовым хайлайтером для дополнительного сияния.
Для закрепления макияжа используются легкие пудры с светоотражающими частицами, а поверх них наносится кремовый хайлайтер на скулы, спинку носа и галочку над верхней губой.
Сияющие румяна и фиксатор с блестками завершают образ. Этот тренд подходит даже для кожи, склонной к жирности, хотя и не гарантирует долгую стойкость.
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