Новый тренд в макияже: сияющая кожа, как у звезд

Топ-визажист Бохо рассказала секреты создания глянцевой кожи

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тренды в макияже меняются быстро, но сияющая и здоровая кожа останется популярной надолго, хотя и будет трансформироваться. Топ-визажист Ксения Бохо поделилась советами по созданию кожи с эффектом глазированного пончика.

Фото: Инстаграм Ким Кардашьян

Главная идея этого тренда — кожа, которая сияет изнутри и имеет влажный, глянцевый финиш, как будто только что нанесен увлажняющий крем.

Для достижения этого эффекта сначала нужно подготовить кожу: использовать отшелушивающий тоник с кислотами (но избегать его летом), нанести увлажняющий крем и дать ему впитаться. Тональный крем следует наносить влажным спонжем, смешивая его с кремовым хайлайтером для дополнительного сияния.

Для закрепления макияжа используются легкие пудры с светоотражающими частицами, а поверх них наносится кремовый хайлайтер на скулы, спинку носа и галочку над верхней губой.

Сияющие румяна и фиксатор с блестками завершают образ. Этот тренд подходит даже для кожи, склонной к жирности, хотя и не гарантирует долгую стойкость.