Уход за кожей: какие компоненты вас подставляют

Женщинам с жирным типом кожи часто сложно подобрать уходовое средство, которое не вызывает высыпания и угри. Косметолог Илона Ленина рассказала, какие компоненты могут быть вредны для чувствительной кожи.
Водоотталкивающие компоненты, часто встречающиеся в санскринах, могут затруднять дыхание кожи. Обратите внимание на следующие вещества: Paraffine, Paraffinum, Liquidum, Isoparaffin и Mineral oil.
Смягчающие компоненты необходимы для увлажнения, но эмульгаторы и красители могут вызвать аллергию и забивать поры. Химические компоненты, такие как Buytl stearate, Glyceryl stearate SE, Lanolin, Oleth-3 и Cetearyl alcohol + ceteareth 20, также могут навредить коже и их следует избегать.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.