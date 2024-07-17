Остановите старение: как фитоэстрогены могут спасти кожу

Косметолог Рудникова объяснила, как использовать фитоэстрогены в уходе за кожей

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для поддержания молодости женщины используют различные средства, но без правильной выработки гормонов невозможно добиться хорошего состояния кожи и волос. Косметолог Александра Рудникова рассказала о пользе фитоэстрогенов и их работе в организме.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Главным источником фитоэстрогенов являются растения, они схожи с гормоном эстрадиолом. Известные фитоэстрогены — лигнаны, эквол и ресвератрол, обладают антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами, снижают уровень сахара в крови.

Эквол защищает от УФ-лучей и замедляет старение кожи. Часть фитоэстрогенов поступает с пищей, но их точное количество индивидуально. Стоит присмотреться к косметике с фитоэстрогенами.

Европейские исследования подтвердили, что фитоэстрогены влияют на восстановительные процессы в коже и костях, регулируют женскую репродуктивную систему. Средства с экволом и ресвератролом помогают справляться с признаками старения.

Косметолог рекомендует обращать внимание на активные вещества в кремах: флавоны, халкины, флавононы. Лучше начинать использовать средства с фитоэстрогенами ближе к 40 годам, когда организм начинает хуже справляться с обновлением клеток.