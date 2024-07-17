Как массаж гуаша может изменить вашу внешность

Массаж гуаша: кому он подходит и как его правильно делать

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Массаж гуаша — это древняя техника китайской медицины, направленная на улучшение циркуляции энергии (ци) в организме. Врач с помощью гладкого инструмента мягко соскабливает участки тела, где есть воспаление или застой энергии, улучшая кровообращение и устраняя проблемы со здоровьем.

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Несмотря на кажущуюся грубость процедуры, гуаша не причиняет боли: врач сначала массирует кожу кремом, а затем плавно усиливает воздействие. Преимущества гуаша включают облегчение боли в спине, плечах, ногах, снижение головных болей, мигреней, тревоги и усталости.

Техника применяется как на теле, так и на лице. На теле скребок двигается перпендикулярно мышечным волокнам, разрушая спайки, затем вдоль волокон для их расслабления. На лице гуаша помогает снять напряжение, уменьшить отёчность и воспаление, но требует более мягкого подхода из-за тонкости мускулатуры.

Нанесение лосьона перед процедурой облегчает скольжение скребка. Людям с проблемами кровообращения, диабетом или принимающим препараты для разжижения крови рекомендуется осторожность при использовании гуаша, чтобы избежать повреждений сосудов.