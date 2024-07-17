Ваша сыворотка бесполезна без этого секрета

Сыворотки для лица стали очень популярными и часто используются для лечения различных проблем кожи, таких как гиперпигментация, акне и морщины. Они обладают высокой концентрацией активных ингредиентов и требуют тщательного подбора в зависимости от индивидуальных нужд кожи.
Косметолог Лиана Давыдова рекомендует изучать список ингредиентов перед покупкой и проконсультироваться с профессионалом для правильного выбора. Сыворотки можно наслаивать, но следует делать это с осторожностью, чтобы избежать негативных реакций.
Важно помнить, что срок годности сывороток ограничен, а хранение должно быть правильным, чтобы сохранить их эффективность. Использование SPF совместно с сыворотками усиливает защиту от УФ-лучей и предотвращает появление морщин.
Основное правило применения сывороток — наносить их на чистую кожу утром и вечером, следуя принципу "от самого тонкого слоя к самому плотному".
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