Какие оттенки помад могут испортить ваш образ: советы визажиста

Не все яркие оттенки помад придают свежесть вашему образу. Визажист Ольга Филистова советует избегать некоторых цветов помад и блесков, чтобы не удешевить свой образ. Насытенные сливовые и вишневые оттенки, которые были в тренде несколько лет назад, теперь могут делать образ слишком тяжелым, особенно если имеют фиолетовый подтон. В таком случае лучше выбрать полупрозрачный блеск, который не создаст тяжелого эффекта.
Яркие и светлые оттенки розового также следует использовать с осторожностью, особенно матовые, так как они подчеркивают несовершенства кожи. Лучше отдать предпочтение фуксии, которая снова в моде этим летом.
Морковный оттенок подчеркивает покраснения, морщинки и плохой цвет лица, а также визуально желтит зубы. Его легко заменить на красный, который подходит к любому образу и типу внешности.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.