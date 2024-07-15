Какие оттенки помад могут испортить ваш образ: советы визажиста

От каких цветов помад стоит отказаться этим летом

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не все яркие оттенки помад придают свежесть вашему образу. Визажист Ольга Филистова советует избегать некоторых цветов помад и блесков, чтобы не удешевить свой образ. Насытенные сливовые и вишневые оттенки, которые были в тренде несколько лет назад, теперь могут делать образ слишком тяжелым, особенно если имеют фиолетовый подтон. В таком случае лучше выбрать полупрозрачный блеск, который не создаст тяжелого эффекта.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Яркие и светлые оттенки розового также следует использовать с осторожностью, особенно матовые, так как они подчеркивают несовершенства кожи. Лучше отдать предпочтение фуксии, которая снова в моде этим летом.

Морковный оттенок подчеркивает покраснения, морщинки и плохой цвет лица, а также визуально желтит зубы. Его легко заменить на красный, который подходит к любому образу и типу внешности.