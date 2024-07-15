Защита от солнца в городе: советы и рекомендации

Летнее солнце: как правильно защитить кожу от УФ-лучей

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Летнее солнце, несмотря на свою приятность, может быть вредным. Чтобы избежать проблем, важно использовать защитные средства с SPF. Защита от ультрафиолета необходима не только на пляже, но и в городе, так как УФ-лучи вызывают преждевременное старение кожи и появление пигментных пятен. Чтобы предотвратить эти проблемы, следует наносить солнцезащитное средство на открытые участки кожи, особенно в период с 11 до 16 часов.

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Существуют два типа SPF фильтров: физические (минеральные), содержащие оксид цинка и диоксид титана, которые отражают лучи, и химические, которые поглощают и нейтрализуют УФ-излучение. Санскрины обычно содержат несколько фильтров, оптимальное количество — три-четыре.

Важно выбрать подходящую текстуру санскрина: для лица лучше всего подходит флюид, для тела — молочко или спрей, а для выступающих участков лица и тела — стик. Перед сном необходимо тщательно смывать солнцезащитное средство, особенно с лица, чтобы избежать забивания пор и воспалений. Для этого рекомендуется использовать метод двойного очищения: сначала гидрофильное масло, затем пенку или гель.