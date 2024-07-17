Косметические средства могут навредить: когда не стоит использовать гидрокси кислоты

Гидрокси кислоты широко используются как в косметологических кабинетах, так и в домашнем уходе за кожей за их способность ускорять обновление клеток, улучшать сияние кожи и осветлять пигментные пятна.
Однако существуют ситуации, когда их использование следует временно прекратить. При активных высыпаниях или акне тяжелой степени, во время обострений, кислоты могут проникнуть глубже через поврежденный эпидермальный барьер и вызвать раздражение.
Если вы принимаете системные ретиноиды, обязательно предупредите косметолога, так как возможно применение не всех кислот. Людям с аллергией на орехи и непереносимостью лактозы противопоказаны миндальная и молочная кислоты соответственно.
При куперозе или розацеа гликолевая и молочная кислоты могут усугубить заболевание. При атопическом дерматите и псориазе реакция может быть непредсказуемой, поэтому пилинги нужно делать осторожно. После восковой или лазерной эпиляции проведение пилингов следует отложить на две недели.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.