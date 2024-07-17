Косметические средства могут навредить: когда не стоит использовать гидрокси кислоты

Гидрокси кислоты: когда следует прекратить их использование

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гидрокси кислоты широко используются как в косметологических кабинетах, так и в домашнем уходе за кожей за их способность ускорять обновление клеток, улучшать сияние кожи и осветлять пигментные пятна.

Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Однако существуют ситуации, когда их использование следует временно прекратить. При активных высыпаниях или акне тяжелой степени, во время обострений, кислоты могут проникнуть глубже через поврежденный эпидермальный барьер и вызвать раздражение.

Если вы принимаете системные ретиноиды, обязательно предупредите косметолога, так как возможно применение не всех кислот. Людям с аллергией на орехи и непереносимостью лактозы противопоказаны миндальная и молочная кислоты соответственно.

При куперозе или розацеа гликолевая и молочная кислоты могут усугубить заболевание. При атопическом дерматите и псориазе реакция может быть непредсказуемой, поэтому пилинги нужно делать осторожно. После восковой или лазерной эпиляции проведение пилингов следует отложить на две недели.