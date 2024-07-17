Почему очищение перед маской важнее, чем вы думаете

Как правильно использовать маски для лица

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Правильное использование масок для лица требует соблюдения определённых правил и рекомендаций, которые помогают достичь максимального эффекта.

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Во-первых, необходимо очищать лицо перед нанесением маски, даже если кажется, что кожа чистая. Это способствует лучшему проникновению активных веществ.

Подготовленная и слегка разгоряченная кожа более восприимчива к маскам, поэтому расслабление перед процедурой приветствуется. При нанесении маски важно помнить, что кожа должна просвечивать сквозь слой средства, особенно для питательных и увлажняющих масок.

Слишком толстый слой не принесет дополнительных преимуществ. Маски работают в течение 10-20 минут, и это время нужно провести в спокойствии, чтобы избежать выработки кортизола, который может негативно сказаться на коже.

Практика мульти-маскинга позволяет одновременно решать несколько проблем, используя разные маски для различных зон лица.

Время использования маски, указанное на упаковке, основано на тестах, и превышение этого времени может привести к пересушиванию кожи. Тканевые маски удобны тем, что высыхают за указанное время, сигнализируя о готовности к снятию.