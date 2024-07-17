Как выглядеть моложе своих лет: эксперт раскрывает секреты

Мода на пухлые губы и высокие скулы уступила место тренду на здоровую и ухоженную кожу. Анна Плешкова, врач-косметолог, делится ключевыми аспектами ухода за кожей.
Основные критерии включают:
Увлажненная кожа выглядит упругой и подтянутой, а ее сухость требует глубокого увлажнения и соблюдения питьевого режима. Высокая эластичность поддерживается сыворотками с ретинолом и витамином С, а ровная текстура достигается использованием щадящих очищающих средств и кремов с натуральными маслами.
Для поддержания ровного цвета лица важно использовать средства с отбеливающими компонентами и защищать кожу от УФ-излучения. Проблемы с высыпаниями чаще всего возникают у обладателей комбинированной кожи.
Важно избегать агрессивных очищающих средств и использовать абсорбирующие маски и матирующие средства. Профессиональные процедуры, такие как пилинги и фототерапия, также могут быть полезны для поддержания здоровья кожи.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.