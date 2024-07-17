Как выглядеть моложе своих лет: эксперт раскрывает секреты

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Врач-косметолог Плешкова: как достичь сияющей и ухоженной кожи

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода на пухлые губы и высокие скулы уступила место тренду на здоровую и ухоженную кожу. Анна Плешкова, врач-косметолог, делится ключевыми аспектами ухода за кожей.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Основные критерии включают:

хорошую увлажненность,

высокую эластичность,

ровную текстуру,

равномерный цвет лица,

отсутствие высыпаний.

Увлажненная кожа выглядит упругой и подтянутой, а ее сухость требует глубокого увлажнения и соблюдения питьевого режима. Высокая эластичность поддерживается сыворотками с ретинолом и витамином С, а ровная текстура достигается использованием щадящих очищающих средств и кремов с натуральными маслами.

Для поддержания ровного цвета лица важно использовать средства с отбеливающими компонентами и защищать кожу от УФ-излучения. Проблемы с высыпаниями чаще всего возникают у обладателей комбинированной кожи.

Важно избегать агрессивных очищающих средств и использовать абсорбирующие маски и матирующие средства. Профессиональные процедуры, такие как пилинги и фототерапия, также могут быть полезны для поддержания здоровья кожи.