Признаки того, что ваш любимый аромат нуждается в замене

Как понять, что ваш парфюм пора заменить: простые советы

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор и использование любимого аромата — это не просто удовольствие, но и значительное вложение. Несмотря на кажущуюся бесконечность, даже самый стойкий парфюм имеет свой срок годности.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Средний период жизни духов составляет от трех до пяти лет, однако многие парфюмеры утверждают, что при правильном хранении ароматы могут сохраняться гораздо дольше. Основные условия продления жизни парфюма — защита от прямых солнечных лучей и хранение в прохладных местах, гардеробной комнате или холодильнике.

Чтобы определить, испортился ли парфюм, нужно провести несколько простых тестов: проверить его запах, цвет и состав. Если аромат изменился, стал резким или потерял свои ноты, если цвет стал мутным или темным, значит, пришло время попрощаться с этим флаконом.

Также важно учитывать, что парфюмы с натуральными ингредиентами и без консервантов имеют более короткий срок жизни. Основываясь на этих советах, вы сможете дольше наслаждаться своими любимыми ароматами и продлить их жизнь.