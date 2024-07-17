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Как носить тяжелые серьги без боли и страданий

Как носить тяжелые серьги и избежать растяжения мочек ушей

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Часто женщины жертвуют комфортом ради красоты, например, нося тяжелые серьги, которые растягивают мочки ушей и вызывают боль. Однако есть простой способ избежать этих неприятностей, который использовали еще наши бабушки — телесного цвета лейкопластырь.

Как носить тяжелые серьги и избежать растяжения мочек ушей
Фото: Openverse by Eva Rinaldi Celebrity Photographer, CC BY-SA 2.0

Достаточно отрезать кусочек длиной 2,5 см, наложить его на заднюю сторону мочки и проколоть сережкой. Это поможет избавиться от чувства тяжести и предотвратить растяжение мочек.

Чтобы убедиться в эффективности, можно провести эксперимент, закрепив одну серьгу с пластырем, а другую — как обычно. Если серьги очень тяжелые, используйте более толстый пластырь или наклейте два тонких.

Для дополнительного комфорта можно применять безрецептурный лидокаин. При этом важно учитывать, что полоска пластыря может быть видна сзади, поэтому лучше распустить волосы. Этот метод поможет наслаждаться красотой без жертв.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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