Эти популярные ингредиенты в шампунях вызывают преждевременную седину

Вредные компоненты шампуня: что вызывает седину и ломкость волос

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие популярные шампуни содержат компоненты, вредные для волос, особенно для седых. Сульфаты, часто используемые для пенообразования, разрушают белковые соединения, делая волосы ломкими и сухими, вымывая цвет.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Парабены могут вызвать раздражение и зуд, ухудшая здоровье волос и кожи головы. Хлорид натрия сушит волосы, приводя к ломкости и желтизне седых прядей. Пропиленгликоль лишает волосы влаги, вызывая зуд и выпадение.

Изопропиловый спирт и пропанол также иссушают волосы, делая их ломкими. Кокамиды, добавляемые для густоты пены, раздражают кожу головы и нарушают её микробиом. Диэтаноламин (ДЭА) и триэтаноламин (ТЭА) повреждают кератин, усиливая ломкость.

Для сохранения здоровья и красоты волос, особенно седых, важно избегать шампуней с этими компонентами и выбирать более щадящие средства.