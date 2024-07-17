Эти популярные ингредиенты в шампунях вызывают преждевременную седину

Многие популярные шампуни содержат компоненты, вредные для волос, особенно для седых. Сульфаты, часто используемые для пенообразования, разрушают белковые соединения, делая волосы ломкими и сухими, вымывая цвет.
Парабены могут вызвать раздражение и зуд, ухудшая здоровье волос и кожи головы. Хлорид натрия сушит волосы, приводя к ломкости и желтизне седых прядей. Пропиленгликоль лишает волосы влаги, вызывая зуд и выпадение.
Изопропиловый спирт и пропанол также иссушают волосы, делая их ломкими. Кокамиды, добавляемые для густоты пены, раздражают кожу головы и нарушают её микробиом. Диэтаноламин (ДЭА) и триэтаноламин (ТЭА) повреждают кератин, усиливая ломкость.
Для сохранения здоровья и красоты волос, особенно седых, важно избегать шампуней с этими компонентами и выбирать более щадящие средства.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.