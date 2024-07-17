Как распознать фальшивый парфюм за секунды

Выявление поддельного парфюма: на что обратить внимание при покупке

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном мире парфюмерные подделки легко проникают не только на страницы онлайн-магазинов, но и на полки известных бутиков. Это означает, что даже страстные поклонники парфюмерии могут столкнуться с подделками вместо любимых ароматов.

Фото: Freepik by karlyukav, PDM

К сожалению, подделки не только обманывают ожидания, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Однако, зная основные признаки фальшивых парфюмов, можно избежать неприятных ситуаций.

Во-первых, обращайте внимание на целлофановую обертку. У оригинальных парфюмов она плотная и ровная, без дефектов. Во-вторых, проверяйте коробку, которая должна быть сделана из качественной бумаги и иметь конструкцию, удерживающую флакон в стабильном положении.

В-третьих, остерегайтесь дизайн-мимикрии — флаконы подделок могут незначительно отличаться от оригиналов по расположению букв, форме и цвету.

Также важно проверять наличие серийного номера, который должен совпадать на флаконе и упаковке. Качественные флаконы не имеют дефектов, а жидкость внутри них обычно имеет бледный оттенок.

Яркие цвета могут свидетельствовать о подделке. Наконец, опытные любители парфюмерии могут распознать подделку по "дешевому" звучанию аромата, так как производители фальшивок используют недорогие ингредиенты.

Проверка этих признаков поможет не только избежать пустых трат, но и сохранить здоровье, выбирая только качественные и подлинные ароматы.