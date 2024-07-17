Ошибки, которые делают ваши подмышки темными и раздраженными

Зона особого внимания: уход за кожей подмышек

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В арсенале ежедневного ухода многих девушек часто отсутствует должное внимание к зоне подмышек, которая подвержена влиянию антиперспирантов, бритья и ультрафиолетовых лучей. Это может привести к потемнению, раздражениям и дискомфорту.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Основными причинами потемнения кожи являются:

неправильный уход,

частое бритье против линии роста волос,

ношение синтетической одежды.

Народные средства осветления подмышек часто неэффективны и могут усугубить проблему. Рекомендуется консультация с экспертом и правильный домашний уход, включающий выбор правильного дезодоранта без вредных компонентов, регулярное увлажнение, мягкое очищение и отшелушивание.

Также полезны пилинги с кислотами, корректное бритье и эпиляция воском или сахарной пастой. Избегание синтетической одежды и правильное бритье помогут сохранить кожу подмышек здоровой и красивой.