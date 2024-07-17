Ботокс и мезотерапия: вся правда о рисках и последствиях

Методы омоложения: что действительно работает

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном мире женщины стремятся к сохранению красоты и молодости, используя различные методы омоложения. Одним из самых эффективных средств является собственная артериальная кровь.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Однако косметологические процедуры, такие как ботокс, мезотерапия, биоревитализация и озонотерапия, имеют свои риски и побочные эффекты. Несмотря на обещания быстрого результата, инъекционные методы могут привести к атрофии мышц, образованию микрорубцов и ухудшению обменных процессов в коже.

Химический пилинг и термолифтинг также требуют осторожности из-за возможных ожогов и болевых ощущений. Малоинвазивные методы подтяжки, такие как нитевой лифтинг, могут вызвать рубцевание и асимметрию лица.

Для длительного и безопасного улучшения состояния кожи рекомендуется остеопатическое лечение, массаж и процедуры, улучшающие кровообращение.