Прыщи больше не проблема: подход к уходу за кожей

Путь к идеальной коже: как остановить акне

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Акне — одна из самых распространенных проблем с кожей, особенно в подростковом возрасте, затрагивающая около 70-80% населения. Эффективная борьба с акне требует устранения причин проблемы.

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Главная причина акне — избыточная секреция кожного сала и его затрудненный отток, что создает идеальную среду для бактерий и воспаления. Акне проявляется в виде черных точек, угрей и воспалительных элементов, чаще всего в Т-зоне лица.

Эксперты выяснили, что видимые проявления акне — лишь "верхушка айсберга", а начальный процесс включает формирование микрокомедонов в протоках сальных желез. Дисбаланс в работе сальных желез приводит к образованию микрокомедонов, которые со временем превращаются в угри.

Чтобы эффективно бороться с акне, нужно воздействовать на его источник. Современные концентраты с активными компонентами натурального происхождения помогают остановить процесс на стадии микрокомедона, сокращают выработку кожного сала и предотвращают закупорку пор.

Легкая текстура таких средств быстро впитывается и подходит в качестве основы под макияж. Клинические исследования показывают, что большинство пользователей отмечают заметный эффект уже через неделю использования.

Удобные флаконы с дозатором обеспечивают экономичное использование средств, рассчитанных на месяц. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется наносить их утром и вечером на очищенную кожу.