Ваша спортивная обувь убивает ваши суставы: как избежать

Как здоровье стоп влияет на вашу красоту

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В борьбе за молодость и красоту часто забывают о важности здоровья ног. Правильный уход за кожей и волосами, конечно, важен, но не менее важно заботиться о ногах, ведь они формируют наш общий облик.

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Добиться фигуры мечты можно при помощи правильного питания и спорта, однако и тут есть нюансы. По словам Ольги Чижевской, директора Лиги содействия развитию подиатрии, выбор неправильной обуви может вызвать множество проблем, начиная с мигреней и заканчивая серьёзными травмами.

Бег становится все популярнее, но он тоже не безопасен. Интенсивные тренировки без подготовки могут привести к разрушению суставов и характерным травмам.

Выбор обуви для занятий спортом должен быть осознанным: кроссовки для бега и для фитнеса имеют разные характеристики и не могут заменять друг друга. Около 40% людей выбирают спортивную обувь, ориентируясь только на внешний вид, что негативно сказывается на их здоровье.

Кроме того, постоянное ношение каблуков выше 6 см приводит к деформации стопы и другим проблемам, а балетки без каблука не обеспечивают должной амортизации. Правильный уход за ногами включает в себя использование индивидуальных ортопедических стелек и консультации с подиатром.

Неправильная обувь может привести к искривлению позвоночника и проблемам с кровообращением. Поддерживайте здоровье своих стоп, чтобы избежать множества неприятностей.