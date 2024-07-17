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Никакая косметика не заменит этих методов омоложения

Остеопатия для лица: как сохранить молодость без косметики

1:24
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Хороший мышечный тонус лица обеспечивается не только упражнениями, но и правильным питанием и увлажнением тканей. Эксперты эстетической остеопатии подчеркивают, что ни одна косметика не способна заменить эти естественные процессы.

Остеопатия для лица: как сохранить молодость без косметики
Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен, CC BY 2.0

Фейсбилдинг — тренировка мышц лица — не так популярен, как фитнес для тела, но он важен для поддержания молодости кожи. Основная задача — сбалансировать мышечную систему лица, что поможет разгладить морщины и улучшить кровоснабжение.

Для этого используются миофункциональные трейнеры (каппы), которые расслабляют жевательные мышцы и восстанавливают правильное положение языка. Трейнеры надеваются дважды в день: перед сном и на один час в вертикальном положении.

Правильная осанка и диафрагмальное дыхание также играют ключевую роль в поддержании здоровья и красоты лица, обеспечивая качественное питание тканей. Остеопатические процедуры помогают расслабить мышцы, улучшить циркуляцию жидкостей и разгладить морщины.

Поддерживать достигнутый эффект можно с помощью самомассажа головы и шеи, а также миофункциональных упражнений под контролем специалиста. В дополнение, практики йоги и цигун помогают выстроить осанку и структурировать дыхание, что способствует общему омоложению организма.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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