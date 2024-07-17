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Выщипываете брови неправильно: как достичь густых и ухоженных бровей без салона

Советы от профессионала Куликовой: как правильно выщипывать брови

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Небрежные и густые брови стали трендом, но требуют правильного ухода. Даже если вы не хотите обращаться к профессиональному мастеру, важно соблюдать несколько простых правил. Основательница сети brow-баров и косметики Зинаида Куликова поделилась полезными советами по выщипыванию бровей.

Советы от профессионала Куликовой: как правильно выщипывать брови
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES, CC BY 2.0

Во-первых, используйте только профессиональный скошенный пинцет, чтобы удобно захватывать даже короткие волоски и избежать повреждений эпидермиса. Во-вторых, не увлекайтесь процессом, чтобы не повредить луковицы волосков и не остаться с редкими бровями.

Третий совет — заранее прорисуйте форму бровей тенями, чтобы не выщипать лишнего. Никогда не выщипывайте брови сверху, так как волоски в этих местах могут не восстановиться.

Наконец, не используйте увеличивающее зеркало, оно искажает восприятие. Следуя этим рекомендациям, можно добиться идеальной формы бровей, не обращаясь к профессионалам.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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