Выщипываете брови неправильно: как достичь густых и ухоженных бровей без салона

Небрежные и густые брови стали трендом, но требуют правильного ухода. Даже если вы не хотите обращаться к профессиональному мастеру, важно соблюдать несколько простых правил. Основательница сети brow-баров и косметики Зинаида Куликова поделилась полезными советами по выщипыванию бровей.
Во-первых, используйте только профессиональный скошенный пинцет, чтобы удобно захватывать даже короткие волоски и избежать повреждений эпидермиса. Во-вторых, не увлекайтесь процессом, чтобы не повредить луковицы волосков и не остаться с редкими бровями.
Третий совет — заранее прорисуйте форму бровей тенями, чтобы не выщипать лишнего. Никогда не выщипывайте брови сверху, так как волоски в этих местах могут не восстановиться.
Наконец, не используйте увеличивающее зеркало, оно искажает восприятие. Следуя этим рекомендациям, можно добиться идеальной формы бровей, не обращаясь к профессионалам.
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