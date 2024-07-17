Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
История происхождения стрингов: от древнего Египта до современности
Nintendo Switch становится самой долговечной консолью компании
Ксения Собчак оценила стиль Аллы Пугачёвой
Эксперты рассказали, как поливать помидоры в жару
Начальник отдела страховой компании обвинён в мошенничестве на 13 млн рублей
Салат из молодой капусты: хрустящий, освежающий и малокалорийный
Мария Голубкина подтвердила, что Андрей Миронов является её отцом
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Турагент Кислова: в Таиланде можно отдохнуть за 145-155 тысяч рублей
Косметическое голодание: модный тренд или реальная польза

Косметическое голодание: что произойдет с вашей кожей без косметики

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Косметическое голодание — это временный отказ от косметических средств, предполагающий, что кожа будет использовать свои внутренние ресурсы для поддержания здоровья.

Косметическое голодание: что произойдет с вашей кожей без косметики
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов, CC BY-SA 4.0

Основная идея заключается в том, что такой перерыв может послужить детокс-процедурой для кожи, улучшая ее состояние без внешних воздействий.

Сторонники утверждают, что отказ от кремов и лосьонов стимулирует кожу самостоятельно вырабатывать себум и другие полезные вещества, делая ее выносливее и здоровее. Однако, существуют сомнения в эффективности этого метода.

Научных доказательств того, что косметическое голодание помогает сухой или проблемной коже, мало. В некоторых случаях отказ от косметики может вызвать негативные реакции, особенно если не использовать средства для борьбы с акне или защиты от солнца.

Также важно помнить, что внутреннее состояние организма играет ключевую роль в здоровье кожи. Печень, почки и другие органы выводят токсины, влияя на внешний вид. Для глубокого очищения кожи лучше обратиться к проверенным детокс-программам.

Косметическое голодание может быть полезным, если нужно выяснить причину раздражения от новых косметических средств. Однако, это скорее профилактическая мера, чем полноценный уход.

Решение отказаться от косметики должно быть осознанным и подходить индивидуально каждому. В любом случае, важно не забывать про солнцезащитные средства, которые необходимы для защиты кожи в любое время года.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень

Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.

Секреты июльского посева укроп
Самая красивая внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
На Харьковском направлении можно подвести промежуточные итоги Дмитрий Плотников Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением
Садальский оценил троллинг дочери Киркорова в адрес звёздного отца: "Есть вопросики"
Легко вступят в схватку с собакой: самые отважные кошки в мире
Легко вступят в схватку с собакой: самые отважные кошки в мире
Последние материалы
Как создать идеальную гардеробную в небольшой квартире
Анджелина Джоли испытывает финансовые трудности
Советы, как избавиться от тёмных пятен на листьях растений
Ягодный квас: освежает, витаминизирует и отлично утоляет жажду
Термальная вода: что это и почему она необходима для вашей кожи
Обнаружены уникальные характеристики ранее не изученного белка
Принц Уильям сказал слова благодарности тренеру Саутгейту
Что делать, если кошка перестала есть?
Регионы проработают предложения по улучшению железнодорожной сети на Северном Кавказе
Fallout: London может быть недоступен для пользователей Epic Games Store
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников