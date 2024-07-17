Неожиданная польза термальной воды: почему её стоит носить в сумочке

Термальная вода: что это и почему она необходима для вашей кожи

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Термальная вода — это вода с высоким содержанием минеральных солей, поступающая из природных источников. В отличие от минеральной воды, термальная обладает большей глубиной и концентрацией минералов, что делает её уникальной для ухода за кожей.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, PDM

Термальные воды классифицируют по минерализации:

изотонические (до 1 грамма солей на литр),

гипертонические (содержание минералов превышает уровень кожи).

Такие воды идеально подходят для чувствительной и жирной кожи, снимают отечность и раздражение. Благодаря минералам, термальная вода насыщает кожу кислородом, улучшает обменные процессы и выравнивает тон.

Несмотря на мифы, термальная вода не увлажняет кожу, а поддерживает её гидратацию. Использование термальной воды рекомендовано после душа, эпиляции, в офисе, самолёте, на пляже и в спортзале.

Она успокаивает кожу, фиксирует макияж и даже снимает электростатическое напряжение с волос. В отличие от "цветочной" воды, термальная вода не содержит добавок и консервантов, что делает её безопасной для аллергиков.