Неожиданная польза термальной воды: почему её стоит носить в сумочке

Термальная вода — это вода с высоким содержанием минеральных солей, поступающая из природных источников. В отличие от минеральной воды, термальная обладает большей глубиной и концентрацией минералов, что делает её уникальной для ухода за кожей.
Термальные воды классифицируют по минерализации:
Такие воды идеально подходят для чувствительной и жирной кожи, снимают отечность и раздражение. Благодаря минералам, термальная вода насыщает кожу кислородом, улучшает обменные процессы и выравнивает тон.
Несмотря на мифы, термальная вода не увлажняет кожу, а поддерживает её гидратацию. Использование термальной воды рекомендовано после душа, эпиляции, в офисе, самолёте, на пляже и в спортзале.
Она успокаивает кожу, фиксирует макияж и даже снимает электростатическое напряжение с волос. В отличие от "цветочной" воды, термальная вода не содержит добавок и консервантов, что делает её безопасной для аллергиков.
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