Спортивные тренировки: как они могут разрушить вашу спину

Фитнес без боли: что делать, если болит поясница

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Регулярные занятия спортом улучшают фигуру и здоровье, но иногда приводят к травмам, особенно без тренера. Распространенной проблемой является боль в пояснице, вызванная растяжением мышц, недостаточным развитием мышечного корсета, переохлаждением или хроническими заболеваниями.

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Неправильные движения, большие нагрузки и неправильная техника упражнений могут повредить мышцы и защемить нервы, вызывая сильные боли. В таких случаях важно обеспечить покой, приложить холодный компресс и обратиться к врачу для исключения серьезных заболеваний и назначения терапии.

Также необходимо избегать форсирования нагрузок после выздоровления и постепенно возвращаться к тренировкам. Слабость мышц спины может привести к болям при длительном сидении или ходьбе.

Регулярные упражнения помогут укрепить мышцы, исправить осанку и избавиться от болей. Переохлаждение после тренировки может вызвать миозит, который лечится согревающими мазями и сухим теплом.

Боли в пояснице также могут быть связаны с менструацией, камнями в почках или желчном пузыре, заболеваниями кишечника и гормональными нарушениями. Важно обратиться к врачу при появлении болей для исключения серьезной патологии и получения квалифицированной помощи.