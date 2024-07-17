Что нельзя делать после тренировки: ошибки, которые уничтожают ваши усилия

Что нельзя делать после тренировки: главные ошибки

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После завершения тренировки важно продолжать работу над собой. Многие допускают ошибки, которые могут свести на нет все усилия. Одной из таких ошибок является неправильный выбор напитков: соки и газировки содержат сахар, который нивелирует эффект от занятий.

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Неправильное питание также вредно: использование еды как награды за тренировку может привести к перееданию и набору лишнего веса. Игнорирование разминки, растяжки и заминки после тренировки увеличивает риск травм и снижает эффективность занятий.

Питание после тренировки должно быть сбалансированным и своевременным: фрукты и смузи подходят после аэробных упражнений, а белковые продукты — после силовых.

Наконец, лень и самооправдание могут разрушить вашу дисциплину и мешать достижению целей. Чтобы тренировки приносили пользу, важно соблюдать правильный режим и избегать этих распространенных ошибок.