Бегите от такого мастера: четыре признака неопытного специалиста по маникюру

Как распознать непрофессионального мастера маникюра?

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире маникюра и педикюра профессионализм и опыт играют решающую роль. Выбор правильного мастера не только гарантирует красивый и долговечный результат, но и важен для обеспечения безопасности и здоровья ваших ногтей и кожи вокруг них. Давайте рассмотрим основные признаки, которые помогут вам распознать, что мастер маникюра непрофессионал.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture, CC BY-SA 2.0

Недостаток гигиены и стерильности

Профессиональный мастер всегда следит за гигиеничностью процедуры. Если вы замечаете, что инструменты выглядят грязными или не проходят процедуру стерилизации перед использованием, это серьезный сигнал тревоги.

Небрежное выполнение процедуры

Важным признаком профессионализма является умение мастера правильно обращаться с кожей вокруг ногтей. Неопытные специалисты могут нанести травмы или повредить кутикулу, что приведет к болезненным ощущениям и даже инфекциям.

Отсутствие профессионального оборудования и материалов

Профессионалы обычно работают с качественными инструментами и материалами, которые помогают достичь лучшего результата и обеспечивают комфорт для клиента. Например, низкокачественные лаки могут скоро выглядеть тусклыми или быстро отслаиваться.

Неумение удовлетворить пожелания клиента

Профессиональный мастер умеет слушать и понимать пожелания клиента, предлагать советы и рекомендации, соответствующие его предпочтениям. Если маникюр выглядит неаккуратно, с неровностями, сколами или неправильной формой, это может быть признаком неопытности специалиста.

Важно выбирать сертифицированных специалистов с хорошей репутацией и положительными отзывами клиентов, чтобы быть уверенным в качестве услуг и сохранности вашего здоровья и красоты ногтей.