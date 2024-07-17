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Макияж, который держится весь день: праймер или база под макияж

Как правильно выбрать и использовать праймер для лица

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Праймер или база под макияж — фундамент качественного макияжа. Раньше доступная только визажистам, она сегодня стала массовым продуктом благодаря расширению функционала.

Как правильно выбрать и использовать праймер для лица
Фото: Центральное Телевидение by YouTube канал Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

Современные праймеры не только выравнивают кожу и продлевают стойкость макияжа, но и матируют, корректируют цвет, подсвечивают изнутри и защищают от УФ-лучей. Базы различаются по области применения: для лица, губ, век и ресниц.

Праймер для лица улучшает стойкость и облегчает нанесение декоративной косметики, праймеры для губ и век усиливают цвет и продлевают его стойкость, а база для ресниц удлиняет и фиксирует их.

Правильный выбор праймера зависит от типа кожи: сухой коже подойдут увлажняющие текстуры, а жирной — матирующие. Кремовая основа универсальна, гелевая подходит для жирной кожи, а флюиды — для нормальной и сухой.

Для создания сияния используют базы с мерцающими частицами, а цветные праймеры корректируют оттенок кожи: зелёный скрывает покраснения, жёлтый маскирует синяки, голубой справляется с пигментными пятнами, розовый освежает цвет лица.

Наносите праймер после увлажняющего крема, по массажным линиям, используя кисть, спонж или пальцы. Не забывайте очищать кожу утром и вечером, особенно при ежедневном использовании праймера.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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