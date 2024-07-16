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Как избежать облысения: простые изменения в питании

Причины выпадения волос: что изменить в рационе

1:55
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Потеря волос в небольших количествах — естественный процесс, но если выпадение превышает 100 волос в день, стоит обеспокоиться. С возрастом рост волос замедляется, но есть и другие причины, например, пищевые привычки. Все волосы похожи по составу, и питание играет важную роль в их здоровье.

Причины выпадения волос: что изменить в рационе
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

У мужчин и женщин облысение происходит по-разному, и методы борьбы тоже различны. У женщин волосы могут страдать из-за беременности и менопаузы, и около 40% женщин в возрасте 70 лет имеют проблемы с облысением.

Причины выпадения волос включают болезни, стресс, резкие изменения веса и последствия лечения рака. Важно обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания. Если проблем со здоровьем нет, возможно, дело в неправильном питании.

Дефицит железа и витамина B12 может привести к потере волос. Эти вещества можно получить из продуктов, таких как яйца, молоко, сыр, рыба, печень, шоколад, ягоды и овсянка.

Чрезмерное потребление витамина А тоже вредно для волос. Гипервитаминоз чаще возникает при приеме витаминных комплексов, но может быть и от продуктов, таких как морковь и тыква.

Диета с низким содержанием белка также влияет на состояние волос. Такая диета может быть назначена при заболеваниях почек, но если избегать протеинов без медицинских показаний, это может быть рискованно.

Полезные источники белка — чечевица, шпинат, семечки и орехи. Быстрая потеря и набор веса могут сделать волосы ломкими. Диеты с экстремальным похудением лучше избегать, и при проблемах с пищевым поведением стоит обратиться к специалисту.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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