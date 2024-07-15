Шокирующая правда: как процедура введение филлеров в губы может активировать вирус герпеса?

Появление герпеса после уколов филлера в губы: основные причины

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы процедуры увеличения объема губ с использованием филлеров стали весьма популярными. Однако с ростом популярности возникли и вопросы о возможных побочных эффектах. Одно из таких потенциальных осложнений — активация вируса герпеса, что может привести к неприятным симптомам. Причины этого явления при уколах филлера в губы могут быть связаны с несколькими факторами.

Фото: openverse.org by Haleyface, CC BY 2.0

Стресс и ослабленный иммунитет

Уколы филлера в губы могут временно ослабить иммунитет вокруг места инъекции. Это может способствовать активации вируса герпеса, который находится в организме в спящем состоянии.

Механическое раздражение

Сам процесс инъекции может вызывать некоторое раздражение и микротравмы на коже, что также способствует активации вируса герпеса. Это особенно вероятно, если у человека уже есть история рецидивов этой болезни.

Применение местного анестетик

Для уменьшения болевых ощущений во время процедуры может использоваться местный анестетик. Некоторые из них содержат компоненты, которые могут вызвать временное снижение защитных функций кожи, что способствует развитию герпеса.

Нарушение стерильности

Некачественные условия проведения процедуры или недостаточная стерильность могут привести к введению инфекции вместе с филлером, что может вызвать воспаление и спровоцировать активацию герпеса.

Герпес проходит сам по себе, но в некоторых случаях может потребоваться медицинское вмешательство для облегчения симптомов и ускорения заживления.