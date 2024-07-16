Почему ваши ногти ломаются и как это исправить

Ломкие ногти: восполните дефицит этих витаминов

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ногти могут рассказать многое о вашем здоровье. Их цвет, ломкость и тонкость часто указывают на дефицит витаминов, таких как А, В и Е, которые необходимы круглый год.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Витамины можно получать из пищи или добавок, но важно помнить, что некоторые из них лучше усваиваются в сочетании с другими. Биотин (В7), важный для роста ногтей, содержится в печени, яйцах и молочных продуктах.

Витамин В12, способствующий усвоению железа и предотвращающий появление синевы на ногтях, можно найти в мясе и молоке. Железо, необходимое для насыщения клеток кислородом, также важен для ногтей.

Магний участвует в синтезе белка, укрепляющего ногти, и его дефицит встречается у большинства людей. Белок, кератин, Омега-3 и витамин С играют ключевую роль в поддержании здоровья ногтей.

Цинк, отвечающий за рост клеток, также должен быть в рационе. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам иметь крепкие и здоровые ногти в любое время года.