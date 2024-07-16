Стремясь сохранить красоту и здоровье кожи лица, многие женщины следуют различным советам, найденным в интернете. Однако не все рекомендации одинаково полезны и безопасны.
Например, выбирать косметику по возрастным отметкам не всегда правильно, так как состояние кожи индивидуально. Увлажняющие средства необходимы и зимой, так как холодная погода также способствует обезвоживанию.
Очищение кожи до скрипа может повредить ее защитный слой и микробиоту. Частая смена косметических продуктов мешает коже адаптироваться, что может вызвать высыпания.
Хлоргексидин, используемый вместо тоника, убивает полезные бактерии и вызывает сухость. Протирание лица льдом подходит не всем, так как может привести к розацеа. Важно тщательно выбирать методы ухода за кожей, чтобы избежать нежелательных последствий.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.