Вся правда о протирании лица льдом: этот лайфхак может испортить кожу

Лед против морщин и другие бьюти-тренды, которые могут навредить

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Стремясь сохранить красоту и здоровье кожи лица, многие женщины следуют различным советам, найденным в интернете. Однако не все рекомендации одинаково полезны и безопасны.

Фото: Openphoto.net by Darren Hester, CC BY-SA 2.5

Например, выбирать косметику по возрастным отметкам не всегда правильно, так как состояние кожи индивидуально. Увлажняющие средства необходимы и зимой, так как холодная погода также способствует обезвоживанию.

Очищение кожи до скрипа может повредить ее защитный слой и микробиоту. Частая смена косметических продуктов мешает коже адаптироваться, что может вызвать высыпания.

Хлоргексидин, используемый вместо тоника, убивает полезные бактерии и вызывает сухость. Протирание лица льдом подходит не всем, так как может привести к розацеа. Важно тщательно выбирать методы ухода за кожей, чтобы избежать нежелательных последствий.