Современные бьюти-рутины становятся все более сложными, требуя использования множества продуктов, некоторые из которых вызывают сомнения у профессиональных косметологов.
Тоник, часто содержащий спирт, сушит кожу и рекомендуется к использованию только в бесспиртовом виде. Масло для загара, популярное среди потребителей, может закупоривать поры и не защищает кожу должным образом, что может привести к ожогам.
Средства, предоставляемые в отелях, часто содержат вредные ароматизаторы и могут вызывать аллергические реакции. Крупноабразивные скрабы для лица, несмотря на свою популярность в прошлом, могут повредить кожу и вызвать воспаления.
Автозагары содержат вещества, которые сушат кожу и могут вызвать аллергию. Фабричные пены для ванн также содержат парабены, которые сушат кожу и могут вызвать воспаления. Косметологи советуют использовать более безопасные и натуральные альтернативы для ухода за кожей.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.