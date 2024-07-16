5 бьюти-продуктов, которые профессиональные косметологи никогда не используют

Тренды в уходе за кожей, которые вызывают сомнения у косметологов

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные бьюти-рутины становятся все более сложными, требуя использования множества продуктов, некоторые из которых вызывают сомнения у профессиональных косметологов.

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Тоник, часто содержащий спирт, сушит кожу и рекомендуется к использованию только в бесспиртовом виде. Масло для загара, популярное среди потребителей, может закупоривать поры и не защищает кожу должным образом, что может привести к ожогам.

Средства, предоставляемые в отелях, часто содержат вредные ароматизаторы и могут вызывать аллергические реакции. Крупноабразивные скрабы для лица, несмотря на свою популярность в прошлом, могут повредить кожу и вызвать воспаления.

Автозагары содержат вещества, которые сушат кожу и могут вызвать аллергию. Фабричные пены для ванн также содержат парабены, которые сушат кожу и могут вызвать воспаления. Косметологи советуют использовать более безопасные и натуральные альтернативы для ухода за кожей.