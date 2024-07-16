Устали от прыщей? — попробуйте изменить питание

Питание влияет не только на вес и состояние желудочно-кишечного тракта и сосудов, но и на внешний вид кожи. Часто дерматологи рекомендуют пациентам с акне изменить рацион и проверить здоровье желудка и кишечника.
Эксперты считают, что правильная диета влияет на состояние кожи больше, чем уходовая косметика. При акне важно пересмотреть питание, и первые улучшения могут быть заметны уже через несколько месяцев.
Диета, направленная на борьбу с акне, должна нормализовать работу кишечника, восстановить микрофлору и избавиться от токсинов. Для этого необходимо употреблять продукты, богатые клетчаткой, такие как овощи, фрукты, крупы, макароны твердых сортов и хлеб из муки грубого помола.
Также важно включить в рацион продукты, богатые цинком, который регулирует работу сальных желез: говядину, печень, морепродукты. Витамины группы В, содержащиеся в сыре, капусте и пшеничной крупе, помогут очистить кожу.
Витамины А и Е нормализуют гормональный фон и снимают покраснения. Они присутствуют в проросшей пшенице, зеленом горошке, яйцах, петрушке, рыбе и растительных маслах.
Из рациона следует исключить алкоголь, белый сахар, жирное мясо, пирожные, арахис и молоко. Потребление соли тоже стоит ограничить, чтобы не нарушать водный баланс кожи.
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