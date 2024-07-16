Как не ошибиться с выбором косметолога: не повторяйте этих ошибок при выборе косметолога

Ключевые критерии выбора профессионального косметолога

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Индустрия красоты сегодня развита как никогда, и выбор хорошего косметолога становится важной задачей. В первую очередь, обратите внимание на образование: у косметолога должен быть диплом врача дерматолога-косметолога, а у салона — лицензия.

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Кабинет косметолога должен быть стерильным и хорошо оснащенным. Попросите портфолио с фото клиентов до и после процедур. Обязательно заключайте договор на оказание медицинских услуг и читайте его содержание.

Врач должен демонстрировать упаковку препаратов и их целостность. Внешний вид и речь специалиста также важны: профессионал сам должен выглядеть хорошо и говорить уверенно.

Цены на услуги у новичков ниже, но не ведитесь на слишком низкие предложения. Врач должен быть честным и открытым, не настаивать только на одном методе.

Учитывайте, что результат зависит от множества факторов, включая возраст и образ жизни. Профессионализм врача и хорошая репутация клиники помогут добиться впечатляющих результатов.