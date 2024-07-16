Почему ваша дорогая косметика не работает: ошибки при нанесении средств

Как правильно наносить средства по уходу за кожей: советы и рекомендации

0:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины сталкиваются с тем, что даже самые дорогие средства по уходу за кожей и телом не дают ожидаемого эффекта. Причина может заключаться не в производителе, а в неправильном применении продукта.

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Важно следовать инструкциям и правилам нанесения: пенка требует вспенивания перед использованием, а средства с коллагеном нужно наносить в увлажненных условиях.

Также важен порядок нанесения: от легких средств к более плотным. Некоторые средства нуждаются в "закрытии" другими продуктами для повышения эффективности.

Хранение также играет ключевую роль: уходовые средства должны быть защищены от солнечного света и высоких температур, чтобы не потерять свои свойства.