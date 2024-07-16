Почему ваш макияж делает вас старше: ошибки макияжа

Макияж — важная часть ежедневной женской рутины, как и гигиенические процедуры. Однако не всегда мейкап соответствует событию и делает нас лучшей версией себя.
Часто повторяются ошибки, которые приводят к неудачным результатам и негативным реакциям окружающих. Узнайте, как макияж может прибавить вам визуально несколько лет.
Агрессивный контуринг: чрезмерное использование контура портит макияж, делая лицо злым и показывая, что вы не знакомы с растушевкой. Лучше заменить контуринг на бронзер.
Аккуратность с контуром для губ: ярко выраженный контур губ уместен только на фотосессиях и вечерних мероприятиях, в остальных случаях он прибавляет возраст.
"Смоки-айз" не к месту: эффектные "смоки-айз" неуместны для дневного макияжа и могут добавить возраст.
Темные брови: плотные темные брови хороши только на темноволосых женщинах, блондинкам и русым стоит быть осторожнее и при необходимости обратиться к специалисту.
Много туши: чрезмерное нанесение туши портит макияж, одного-двух слоев достаточно для выразительного взгляда.
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