Почему ваш макияж делает вас старше: ошибки макияжа

Как избежать ошибок в макияже, чтобы не выглядеть старше

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж — важная часть ежедневной женской рутины, как и гигиенические процедуры. Однако не всегда мейкап соответствует событию и делает нас лучшей версией себя.

Фото: YouTube канал Популярность by Скриншот видео YouTube канала Популярность, PDM

Часто повторяются ошибки, которые приводят к неудачным результатам и негативным реакциям окружающих. Узнайте, как макияж может прибавить вам визуально несколько лет.

Агрессивный контуринг: чрезмерное использование контура портит макияж, делая лицо злым и показывая, что вы не знакомы с растушевкой. Лучше заменить контуринг на бронзер.

Аккуратность с контуром для губ: ярко выраженный контур губ уместен только на фотосессиях и вечерних мероприятиях, в остальных случаях он прибавляет возраст.

"Смоки-айз" не к месту: эффектные "смоки-айз" неуместны для дневного макияжа и могут добавить возраст.

Темные брови: плотные темные брови хороши только на темноволосых женщинах, блондинкам и русым стоит быть осторожнее и при необходимости обратиться к специалисту.

Много туши: чрезмерное нанесение туши портит макияж, одного-двух слоев достаточно для выразительного взгляда.