Как сделать брови густыми и выразительными

Как добиться идеальных бровей: советы по уходу и макияжу

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные тренды в уходе за бровями подчеркивают их важность для общего восприятия лица. Правильная форма и уход за бровями могут сделать лицо моложе и стройнее, а неправильный подход может добавить возраста и создать угрюмое выражение.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ксении Бурды в Инстаграм, PDM

Для достижения идеального вида бровей важно соблюдать несколько простых правил. Регулярное расчесывание бровей помогает избавиться от мертвых клеток кожи и улучшить проникновение питательных веществ. Для этого можно использовать зубную щетку или кисточку от старой туши.

Нанесение увлажняющих кремов и солнцезащитных средств на брови может повредить их корни, поэтому после применения косметики нужно очищать область бровей ватной палочкой. Это особенно важно перед нанесением макияжа.

Окрашивание бровей у профессионалов поможет создать идеальную форму и цвет, избавив от необходимости ежедневного рисования. Для естественного вида после окрашивания следует использовать тандем теней или карандаша с тушью или гелем, что придаст объем и мягкость.

Использование хайлайтера под бровью добавит объем дуге и сделает взгляд выразительнее, главное — выбрать продукт без блесток для естественного эффекта.

Также на густоту и цвет бровей влияет рацион питания, поэтому важно включать в меню продукты, богатые кератином и биотином, такие как яйца, рыба, авокадо и бульоны.