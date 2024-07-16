Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михаил Мишустин приказал оптимизировать условия для молодёжи на Кавказе
Белорус сорвался в Кабардино-Балкарии
Nintendo тизерит новый хоррор с жутковатым антуражем и возрастным рейтингом PEGI 18+
В Германии закрыли журнал за интервью с Марией Захаровой
В Белгородской области запрещается въезд в ряд приграничных посёлков
Названо необычное влияние диеты: что случится, если изменить свои пищевые привычки
Путин: РФ лидер по производству никеля
На Дальнем Востоке наблюдаются перебои с мобильной связью
"Дочирикалась": против иноагента Чириковой возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ
Как сделать брови густыми и выразительными

Как добиться идеальных бровей: советы по уходу и макияжу

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Современные тренды в уходе за бровями подчеркивают их важность для общего восприятия лица. Правильная форма и уход за бровями могут сделать лицо моложе и стройнее, а неправильный подход может добавить возраста и создать угрюмое выражение.

Как добиться идеальных бровей: советы по уходу и макияжу
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ксении Бурды в Инстаграм, PDM

Для достижения идеального вида бровей важно соблюдать несколько простых правил. Регулярное расчесывание бровей помогает избавиться от мертвых клеток кожи и улучшить проникновение питательных веществ. Для этого можно использовать зубную щетку или кисточку от старой туши.

Нанесение увлажняющих кремов и солнцезащитных средств на брови может повредить их корни, поэтому после применения косметики нужно очищать область бровей ватной палочкой. Это особенно важно перед нанесением макияжа.

Окрашивание бровей у профессионалов поможет создать идеальную форму и цвет, избавив от необходимости ежедневного рисования. Для естественного вида после окрашивания следует использовать тандем теней или карандаша с тушью или гелем, что придаст объем и мягкость.

Использование хайлайтера под бровью добавит объем дуге и сделает взгляд выразительнее, главное — выбрать продукт без блесток для естественного эффекта.

Также на густоту и цвет бровей влияет рацион питания, поэтому важно включать в меню продукты, богатые кератином и биотином, такие как яйца, рыба, авокадо и бульоны.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков Дмитрий Плотников
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Последние материалы
Ошибки в ОСАГО: что можно исправить и как не остаться без страховки
Восстановление кожи после солнца: как витамин С улучшает состояние кожи
Стало известно, для чего нужен спорт
Почему россияне выбирают Египет вместо Турции
Многовековые акулы Гренландии могут хранить секрет долголетия
Польза игры с палками для развития и социализации собак
Биолог Комбарова предупредила о смертельной опасности плесени из холодильника
Дарья Митина: Орбан своим турне "подстелил соломки"
КНДР будет поставлять яблоки в РФ
Как омолодиться без косметологических процедур
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников