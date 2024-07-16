Выпадение волос: главные ошибки в уходе, которых стоит избегать

Многие женщины обеспокоены выпадением волос на видимых участках головы, таких как челка и пробор, однако это часто связано с генетическими факторами и неправильным уходом.
В этих зонах волосы тоньше и растут реже, что делает их более уязвимыми к воздействию окружающей среды. Основными причинами выпадения волос являются:
Иногда проблема может быть связана с андрогенетической алопецией, которая требует консультации трихолога. Также на выпадение волос влияют аутоиммунные заболевания и телогеновая алопеция, вызванная стрессом или болезнью.
С возрастом линия роста волос естественно поднимается, что тоже может вызывать беспокойство. При правильном уходе и своевременной консультации специалиста можно улучшить состояние волос.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.