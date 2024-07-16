Выпадение волос: главные ошибки в уходе, которых стоит избегать

Почему волосы выпадают на видимых участках головы и как с этим бороться

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины обеспокоены выпадением волос на видимых участках головы, таких как челка и пробор, однако это часто связано с генетическими факторами и неправильным уходом.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

В этих зонах волосы тоньше и растут реже, что делает их более уязвимыми к воздействию окружающей среды. Основными причинами выпадения волос являются:

использование фена,

применение неподходящих косметических средств,

воздействие солнечных лучей.

Иногда проблема может быть связана с андрогенетической алопецией, которая требует консультации трихолога. Также на выпадение волос влияют аутоиммунные заболевания и телогеновая алопеция, вызванная стрессом или болезнью.

С возрастом линия роста волос естественно поднимается, что тоже может вызывать беспокойство. При правильном уходе и своевременной консультации специалиста можно улучшить состояние волос.