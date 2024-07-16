Как правильно ухаживать за волосами после агрессивных процедур

Трихолог Толстоносова: защита и восстановление волос после термического воздействия

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для красивой прически мы часто используем химическую завивку, мелирование и утюжки, что повреждает волосы, делая их сухими и безжизненными.

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Трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова рекомендует обращаться к специалисту для сложных процедур и использовать защитные спреи при частом использовании фена или утюжка.

Восстановление поврежденных волос — длительный процесс, требующий индивидуально подобранного комплекса косметических средств, включая увлажняющие компоненты, питательные маски с маслами и шампуни с кислым pH.

Натуральные масла, такие как репейное и касторовое, а также средства с кератином помогут вернуть блеск и плотность волосам. Процедуры ботокса, экранирования, ламинирования и каутеризации также способствуют восстановлению структуры волос, делая их снова эластичными и защищенными.