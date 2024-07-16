Как правильно ухаживать за волосами после агрессивных процедур

Для красивой прически мы часто используем химическую завивку, мелирование и утюжки, что повреждает волосы, делая их сухими и безжизненными.
Трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова рекомендует обращаться к специалисту для сложных процедур и использовать защитные спреи при частом использовании фена или утюжка.
Восстановление поврежденных волос — длительный процесс, требующий индивидуально подобранного комплекса косметических средств, включая увлажняющие компоненты, питательные маски с маслами и шампуни с кислым pH.
Натуральные масла, такие как репейное и касторовое, а также средства с кератином помогут вернуть блеск и плотность волосам. Процедуры ботокса, экранирования, ламинирования и каутеризации также способствуют восстановлению структуры волос, делая их снова эластичными и защищенными.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.