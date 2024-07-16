Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турагент рассказала, во сколько обойдётся отдых в Таиланде
64% россиян используют летние каникулы для дополнительного образования детей
5 причин посадить дихондру серебристую на даче
Diablo IV расширяется: Blizzard представит новый класс в ближайшем стриме
Названы полезные свойства белой и красной рыбы
Cell Reports: травма определенной части мозга вызывает параноидальное поведение
Как использовать воду из-под пельменей с пользой
Тренер Мосалёв рассказал, что упражнение бёрпи намного эффективнее "кобры"
В Россию начнут завозить северокорейские яблоки
Как правильно ухаживать за волосами после агрессивных процедур

Трихолог Толстоносова: защита и восстановление волос после термического воздействия

0:58
Моя семья » Красота и стиль

Для красивой прически мы часто используем химическую завивку, мелирование и утюжки, что повреждает волосы, делая их сухими и безжизненными.

Трихолог Толстоносова: защита и восстановление волос после термического воздействия
Фото: freepik.com by mego-studio, PDM

Трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова рекомендует обращаться к специалисту для сложных процедур и использовать защитные спреи при частом использовании фена или утюжка.

Восстановление поврежденных волос — длительный процесс, требующий индивидуально подобранного комплекса косметических средств, включая увлажняющие компоненты, питательные маски с маслами и шампуни с кислым pH.

Натуральные масла, такие как репейное и касторовое, а также средства с кератином помогут вернуть блеск и плотность волосам. Процедуры ботокса, экранирования, ламинирования и каутеризации также способствуют восстановлению структуры волос, делая их снова эластичными и защищенными.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень

Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.

Секреты июльского посева укроп
Самая красивая внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
На Харьковском направлении можно подвести промежуточные итоги Дмитрий Плотников Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Садальский оценил троллинг дочери Киркорова в адрес звёздного отца: "Есть вопросики"
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением
Боня вспоминает путь к саморазвитию и комментирует слова Самойловой
Боня вспоминает путь к саморазвитию и комментирует слова Самойловой
Последние материалы
Мбаппе на испанском рассказал, как рад перейти и в "Реал"
Как сделать малосольные огурцы на минералке: можно есть уже на следующие сутки
Эксперты рассказали, как развесилить кошку
Натали Портман задумалась о морали, сыграв еврейскую журналистку в новом фильме
Forza Horizon 5 привлекла более 40 миллионов игроков и установила рекорд для серии
Пассажирка отказано в посадке из-за чайного пятна в паспорте
Пенсионеры под прицелом мошенников: как не стать жертвой
Ученые выяснили, что ночные кошмары могут привести к деменции
Кто из российских звёзд боролся с раком груди
Автоэксперт Ракитин объяснил, как минимизировать риск повторного ДТП на трассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников