Продукты, которые сделают ваши волосы неотразимыми

Трихолог Титушкина о продуктах для здоровья волос

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Главным фактором красоты и здоровья волос является сбалансированный рацион. Врач-трихолог Екатерина Титушкина объяснила, какие продукты помогут сохранить волосы.

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Основным источником формирования структуры волос является белок. Регулярное употребление белковой пищи, такой как мясо, рыба, яйца, бобовые, семена и орехи, дает организму необходимые аминокислоты, способствующие укреплению и росту волосяных фолликулов.

Железо, важный компонент для красоты волос, содержится в продуктах животного происхождения: печени, говядине, морепродуктах, а также в гречке, орехах и шпинате. Цинком богаты молочные продукты, говядина и баранина, моллюски, орехи, киноа, овес.

Эти продукты добавляют волосам здоровья и объема. Селен и кремний также важны для волос. Трихолог советует употреблять отруби, белые грибы, чеснок, оливковое масло, морские водоросли, кешью, кокосы и бобовые для восполнения дефицита селена.

Кремнием богаты рис, пшеница, чечевица, фасоль, кукуруза, морковь, редис, а также питьевая вода. Эти продукты помогут предотвратить ломкость и выпадение волос.

Титушкина также призвала обратить внимание на витамин В5, фолиевую кислоту и антиоксиданты. Употребление Омега-3 также поможет отрастить волосы и оздоровить кожу головы.