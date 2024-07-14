Самостоятельное удаление гель-лака в домашних условиях: риски и последствия для ногтей и кожи

Самостоятельное удаление гель-лака в домашних условиях может показаться простым и экономичным решением, но на практике это часто приводит к негативным последствиям для ногтей и кожи. Сегодня мы расскажем основные риски, связанные с таким подходом.
Одной из самых распространенных проблем является повреждение ногтевой пластины. Неправильное использование инструментов, таких как металлические палочки или грубые пилки, может привести к тому, что ноготь станет тонким и ломким. Это делает его более уязвимым к дальнейшим повреждениям и инфекциям.
Использование агрессивных химических средств для снятия гель-лака, таких как ацетон, может сильно обезвожить ногтевую пластину и кутикулу. Это приводит к тому, что они становятся хрупкими и склонными к ломкости. Кожа вокруг ногтей также может стать сухой и раздраженной.
При самостоятельном удалении гель-лака без должных санитарных условий возрастает риск занесения инфекции. Микроскопические трещины и повреждения ногтя и кожи могут стать воротами для бактерий и грибков, что приводит к воспалению и серьезным инфекционным заболеваниям.
Постоянное неправильное удаление гель-лака может привести к утрате естественного блеска ногтей. Они могут стать тусклыми, пожелтеть и потерять свою прочность. Восстановление здоровья ногтей может занять много времени и потребовать специальных процедур и средств.
Некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на химические средства для снятия гель-лака. Это проявляется в виде покраснения, зуда, шелушения кожи вокруг ногтей и даже экземы.
Чтобы избежать этих негативных последствий, рекомендуется обращаться к профессионалам для снятия гель-лака. Если же вы решите сделать это самостоятельно, используйте мягкие и щадящие средства, следуйте инструкциям и соблюдайте гигиену.
Помните, что бережный уход за ногтями поможет избежать многих проблем и сохранить их в отличном состоянии.
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