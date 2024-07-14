Самостоятельное удаление гель-лака в домашних условиях: риски и последствия для ногтей и кожи

Почему самостоятельное удаление гель-лака дома может быть опасным?

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Самостоятельное удаление гель-лака в домашних условиях может показаться простым и экономичным решением, но на практике это часто приводит к негативным последствиям для ногтей и кожи. Сегодня мы расскажем основные риски, связанные с таким подходом.

Фото: Openverse by Dave Hamster, CC BY 2.0

Повреждение ногтевой пластины

Одной из самых распространенных проблем является повреждение ногтевой пластины. Неправильное использование инструментов, таких как металлические палочки или грубые пилки, может привести к тому, что ноготь станет тонким и ломким. Это делает его более уязвимым к дальнейшим повреждениям и инфекциям.

Обезвоживание и ослабление ногтей

Использование агрессивных химических средств для снятия гель-лака, таких как ацетон, может сильно обезвожить ногтевую пластину и кутикулу. Это приводит к тому, что они становятся хрупкими и склонными к ломкости. Кожа вокруг ногтей также может стать сухой и раздраженной.

Риск инфекций

При самостоятельном удалении гель-лака без должных санитарных условий возрастает риск занесения инфекции. Микроскопические трещины и повреждения ногтя и кожи могут стать воротами для бактерий и грибков, что приводит к воспалению и серьезным инфекционным заболеваниям.

Потеря естественного блеска и здоровья ногтей

Постоянное неправильное удаление гель-лака может привести к утрате естественного блеска ногтей. Они могут стать тусклыми, пожелтеть и потерять свою прочность. Восстановление здоровья ногтей может занять много времени и потребовать специальных процедур и средств.

Аллергические реакции

Некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на химические средства для снятия гель-лака. Это проявляется в виде покраснения, зуда, шелушения кожи вокруг ногтей и даже экземы.

Советы по правильному удалению гель-лака

Чтобы избежать этих негативных последствий, рекомендуется обращаться к профессионалам для снятия гель-лака. Если же вы решите сделать это самостоятельно, используйте мягкие и щадящие средства, следуйте инструкциям и соблюдайте гигиену.

Помните, что бережный уход за ногтями поможет избежать многих проблем и сохранить их в отличном состоянии.