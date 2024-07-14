Как приучить себя меньше есть сахара: следуйте этим советам

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Советы, как отказаться от употребления сахара

1:04
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Все знают, что сладкое и сахар вредны для здоровья, однако не у всех получается отказаться от этих продуктов или хотя бы уменьшить их количество в рационе. 

Советы, как отказаться от употребления сахара
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Самое главное: не действуйте резко. Важно отказываться от употребления сладкого постепенно, шаг за шагом.

Начните с того, чтобы отказаться от сладкого кофе и чая. Пейте как можно больше чистой воды. Если захочется бодрящего напитка, то пейте кофе или чай без добавления сахара.

Потом нужно добавить в своё питание больше жиров и белков. Так вы начнёте потреблять меньше углеводов, а значит, и сахара.

Готовьте себе правильные перекусы. Если захочется съесть шоколада, лучше перекусите ягодами и орехами. В качестве полезного перекуса подойдёт йогурт и яблоко.

Ещё один совет: начните употреблять новые продукты, которые вы раньше не пробовали. Например, обратите внимание на экзотические фрукты. Они отлично заменят десерты.

    

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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