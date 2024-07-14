Как приучить себя меньше есть сахара: следуйте этим советам

Все знают, что сладкое и сахар вредны для здоровья, однако не у всех получается отказаться от этих продуктов или хотя бы уменьшить их количество в рационе.
Самое главное: не действуйте резко. Важно отказываться от употребления сладкого постепенно, шаг за шагом.
Начните с того, чтобы отказаться от сладкого кофе и чая. Пейте как можно больше чистой воды. Если захочется бодрящего напитка, то пейте кофе или чай без добавления сахара.
Потом нужно добавить в своё питание больше жиров и белков. Так вы начнёте потреблять меньше углеводов, а значит, и сахара.
Готовьте себе правильные перекусы. Если захочется съесть шоколада, лучше перекусите ягодами и орехами. В качестве полезного перекуса подойдёт йогурт и яблоко.
Ещё один совет: начните употреблять новые продукты, которые вы раньше не пробовали. Например, обратите внимание на экзотические фрукты. Они отлично заменят десерты.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.