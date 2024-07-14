Как быстро избавиться от седины: топ-4 способа

Простые способы, как избавиться от седины

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все знают, что спрятать седину можно только при помощи окрашивания. Но такая процедура отнимает много времени и денежных средств. Есть другие способы, которые помогут вам скрыть седину.

Фото: openverse.org by blmurch, CC BY-SA 2.0

Прежде всего, присмотритесь к аксессуарам для волос. Отлично подойдут заколки и ленты, банданы, косынки. Они закроют собой поседевшие пряди волос.

Также вам помогут помочь накладные пряди. Для этого нужно будет обратиться в салон красоты, но вы получите не только красивую, но и объёмную причёску.

Вы можете использовать специальные тоники. С их помощью скрыть седину можно за пару минут. Нанесите средство на поседевшие пряди. Но помните, что из-за дождя краска может смыться. Используйте тоник при каждом выходе на улицу.

Хорошей альтернативой тонику будет специальная тушь для окрашивания. Вы сможете замаскировать отдельные седые пряди.