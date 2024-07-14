Как быстро избавиться от седины: топ-4 способа

Все знают, что спрятать седину можно только при помощи окрашивания. Но такая процедура отнимает много времени и денежных средств. Есть другие способы, которые помогут вам скрыть седину.
Прежде всего, присмотритесь к аксессуарам для волос. Отлично подойдут заколки и ленты, банданы, косынки. Они закроют собой поседевшие пряди волос.
Также вам помогут помочь накладные пряди. Для этого нужно будет обратиться в салон красоты, но вы получите не только красивую, но и объёмную причёску.
Вы можете использовать специальные тоники. С их помощью скрыть седину можно за пару минут. Нанесите средство на поседевшие пряди. Но помните, что из-за дождя краска может смыться. Используйте тоник при каждом выходе на улицу.
Хорошей альтернативой тонику будет специальная тушь для окрашивания. Вы сможете замаскировать отдельные седые пряди.
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