Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт по красоте Лауди Ли: как выбрать подходящую длину волос
Asia Times: Россия не ослабевает в экономическом плане
Молочные продукты вредят здоровью кошек
Врач Мясников сообщил о снижении верхнего предела давления до 120 мм рт. ст.
Неандертальцы были поглощены современными популяциями человека
Эксперты назвали норму отжиманий
Как использовать тейпы для омоложения кожи лица
Новосибирские учёные разработали "умный" ошейник для кошек
Анатолий Ярмоленко защитил Аллу Пугачеву от обвинений
Как быстро избавиться от седины: топ-4 способа

Простые способы, как избавиться от седины

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Все знают, что спрятать седину можно только при помощи окрашивания. Но такая процедура отнимает много времени и денежных средств. Есть другие способы, которые помогут вам скрыть седину.

Простые способы, как избавиться от седины
Фото: openverse.org by blmurch, CC BY-SA 2.0

Прежде всего, присмотритесь к аксессуарам для волос. Отлично подойдут заколки и ленты, банданы, косынки. Они закроют собой поседевшие пряди волос.

Также вам помогут помочь накладные пряди. Для этого нужно будет обратиться в салон красоты, но вы получите не только красивую, но и объёмную причёску. 

Вы можете использовать специальные тоники. С их помощью скрыть седину можно за пару минут. Нанесите средство на поседевшие пряди. Но помните, что из-за дождя краска может смыться. Используйте тоник при каждом выходе на улицу.

Хорошей альтернативой тонику будет специальная тушь для окрашивания. Вы сможете замаскировать отдельные седые пряди.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Последние материалы
Новосибирские учёные разработали "умный" ошейник для кошек
Анатолий Ярмоленко защитил Аллу Пугачеву от обвинений
Туристы жалуются на антисанитарию из-за прорыва канализации в Анапе
Опытный тренер ответил, можно ли заниматься без спортивного питания
Как избежать проблем при возвращении за руль после перерыва
Итальянская певица Марьям Танкреди хочет сняться в российском телешоу
Какую клетку нужно купить для содержания хомяка?
Маск заявил о попытках ЕК навязать ему секретную сделку
CNN уволило около 100 сотрудников из-за замены на ИИ
3 способа, как резать лук и не плакать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников